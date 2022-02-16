Александр Легков обратился к Латыпову после провала Эдуарда в эстафете на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков обратился к российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову после его провала на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Латыпов лидировал с большим отрывом, но на последней стойке ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Золото завоевала Норвегия, серебро — Франция.

Легков в комментарии к посту Латыпова в «Инстаграме» написал: «Эдуард, у тебя всё ещё впереди, я знаю точно. Ты лучший, и всё этим сказано».

Латыпов на Олимпиаде в Пекине завоевал уже три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.

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