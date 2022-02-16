Анна Щербакова упала в прогоне произвольной программы на тренировке ОИ-2022 в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова не смогла избежать падения в прогоне произвольной программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Спортсменка упала с тройного флипа.
Вот как выглядел прогон произвольной программы Щербаковой: каскад четверной флип — тройной лутц, одинарный флип (бабочка), каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип (падение), тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
Вчера, 15 февраля, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на ОИ, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится завтра, 17 февраля.
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- 16 февраля 2022
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