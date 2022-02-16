Россия лидирует после второго этапа женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону занимает первое место после второго этапа женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступала Кристина Резцова. На первом огневом рубеже она использовала один дополнительный патрон, на втором обошлась без промахов.



На третьем этапе за Россию выступит Светлана Миронова.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.



Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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