Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Женская эстафета. Последний шанс на медаль! LIVE
Поделиться
В эстафетах Кубка мира наши девушки уже взяли три медали.
Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская эстафета. Накануне наши мужчины сумели собраться и завоевать медаль, увы, из-за ошибок Латыпова не золотую. Наши девушки тоже не слишком удачно проводят Олимпиаду-2022. Проблемы со стрельбой осложняют путь к пьедесталу. Получится ли у Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной собраться в командной гонке? Следите за яркими моментами эстафеты в нашей онлайн-трансляции.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
08:58
-
08:45
-
08:37
-
08:36
-
08:19
-
08:11
-
08:03
-
08:01
-
08:00
-
07:54
-
07:53
-
07:46
-
07:33
-
07:32
-
07:23
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:45
-
06:38
-
06:33
-
06:30
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
03:00
-
01:19
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:38
-
00:29
Партнерский контент