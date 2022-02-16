Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Женская эстафета. Последний шанс на медаль! LIVE

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская эстафета. Накануне наши мужчины сумели собраться и завоевать медаль, увы, из-за ошибок Латыпова не золотую. Наши девушки тоже не слишком удачно проводят Олимпиаду-2022. Проблемы со стрельбой осложняют путь к пьедесталу. Получится ли у Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной собраться в командной гонке? Следите за яркими моментами эстафеты в нашей онлайн-трансляции.