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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: эстафета, женщины, онлайн-трансляция 16 февраля 2022

Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Женская эстафета. Последний шанс на медаль! LIVE
Павел Панышев
Кристина Резцова, сборная России по биатлону
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В эстафетах Кубка мира наши девушки уже взяли три медали.

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская эстафета. Накануне наши мужчины сумели собраться и завоевать медаль, увы, из-за ошибок Латыпова не золотую. Наши девушки тоже не слишком удачно проводят Олимпиаду-2022. Проблемы со стрельбой осложняют путь к пьедесталу. Получится ли у Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной собраться в командной гонке? Следите за яркими моментами эстафеты в нашей онлайн-трансляции.

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