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«Что сделала дочка — фантастика!» Анфиса Резцова — о серебре в женской эстафете на ОИ

«Что сделала дочка — фантастика!» Анфиса Резцова — о серебре в женской эстафете на ОИ
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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила восхищение выступлением своей дочери Кристины на этапе женской биатлонной эстафеты, прошедшей на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Кристина — супер! Что она сделала — это фантастика! Очень переживала. Кристина сделала эту эстафету», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Кристина Резцова выступала на втором этапе эстафеты. Уйдя в гонку на седьмой позиции, она передала эстафету Светлане Мироновой, находясь на первом месте с десятисекундным отрывом от итальянки Доротеи Вирер.

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Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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