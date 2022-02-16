Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Бывший тренер сборной России по биатлону оценил серебро Олимпиады в женской эстафете

Бывший тренер сборной России по биатлону оценил серебро Олимпиады в женской эстафете
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал завоевание россиянками серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Обладательницами медалей стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Женская эстафета получилась очень интересной, как и мужская, с разными вариантами по ходу гонки. Мы имели проблемы по ходу гонки, но справились. Девочки молодцы, заняли второе место, справились! Серебро — это отлично, потому что шведская команда очень сильная.

Хочется отметить работу сервиса. Без хороших лыж такого результата просто не было бы. Сервис-бригада у нас работает просто отлично.

Правильное решение, что Нигматуллина бежала последний этап. Только Ульяна и Кристина Резцова хорошо работают ходом и могут завершать», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Фантастическая женская эстафета на Олимпиаде. Российские биатлонистки сотворили чудо! Фантастическая женская эстафета на Олимпиаде. Российские биатлонистки сотворили чудо!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022