Бывший тренер сборной России по биатлону оценил серебро Олимпиады в женской эстафете

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал завоевание россиянками серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Обладательницами медалей стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Женская эстафета получилась очень интересной, как и мужская, с разными вариантами по ходу гонки. Мы имели проблемы по ходу гонки, но справились. Девочки молодцы, заняли второе место, справились! Серебро — это отлично, потому что шведская команда очень сильная.
Хочется отметить работу сервиса. Без хороших лыж такого результата просто не было бы. Сервис-бригада у нас работает просто отлично.
Правильное решение, что Нигматуллина бежала последний этап. Только Ульяна и Кристина Резцова хорошо работают ходом и могут завершать», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 16 февраля 2022
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