Президент СБР Майгуров: у Шашилова, как и у всех, контракт до 31 мая

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров после женской эстафетной гонки заявил, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в национальной команде.
«Не знаю, кому Шашилов бросил фразу о том, что он больше не работает. У него, как и у всех, контракт до 31 мая. Он продолжает работать. У него спросите, как можно объяснить его настроение. Мы с ним прекрасно общаемся: по утрам пьём кофе, по вечерам – чай, ходим друг к другу в гости. Со мной у него прекрасное настроение. Когда придёт срок, мы примем решение. Зачем его принимать сегодня? Я думаю, что все решения мы примем в апреле, чтобы всем было понятно, как планировать сезон, как спортсменам, так и тренерам»., — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Шашилов занимает пост старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.
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- 16 февраля 2022
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