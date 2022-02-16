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Наталья Непряева завоевала третью медаль на ОИ-2022 в Пекине. Все они разного достоинства

Наталья Непряева завоевала третью медаль на ОИ-2022 в Пекине. Все они разного достоинства
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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала уже третью медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сегодня, 16 февраля, Непряева завоевала бронзовую награду в командном спринте. Ранее Наталья на этих Играх взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71
4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +3,86
5. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс) +12,93.

Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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