Кристина Резцова прокомментировала завоевание серебра в эстафете на Олимпиаде-2022

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила выступление на своём этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Сборная России завоевала серебро.
«Сейчас немного проще осознавать, что снова стала призёром Олимпиады. Когда это произошло в первый день, то у меня было непонятное ощущение. Я не знала, что думать, что делать и как себя вести. Сейчас более-менее спокойно себя ощущаю. Я счастлива и всё.
Была ли у меня гонка на Олимпиаде лучше, чем этот этап в эстафете? Даже не знаю, как сравнивать. На самом деле в каждой гонке я выступала не так хорошо, как могла. Сегодня у меня тоже был досадный промах, но он не сильно повлиял на общую картину. Можно сказать, что сегодня я показала 98% от максимума.
Для меня неважно, на каком этапе бежать. Общая задача ведь всегда одна и та же. На втором этапе цель — создать хороший отрыв для следующих этапов. А на последнем вариантов нет — там нужно убегать или догонять. Тренерский штаб спрашивал нас по поводу того, на каком этапе кто хочет бежать, но окончательное решение всё равно принимали тренеры», — сказала Резцова после гонки.
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- 16 февраля 2022
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