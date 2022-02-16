Кристина Резцова: у меня мышцу защемило перед преследованием. Как? Ой, следующий вопрос
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Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что перед гонкой преследования на Олимпиаде в Пекине у неё возникли проблемы со здоровьем.
«У меня защемило мышцу под лопаткой буквально накануне гонки преследования. Я ничего не смогла с этим сделать. Сейчас чувствую себя намного лучше, плечо практически восстановилось, всё нормально. А как защемила? Ой, следующий вопрос», — сказала Резцова после гонки.
Сегодня, 16 февраля, Кристина завоевала серебро Олимпийских игр в эстафете. Обладательницами наград в составе сборной России также стали Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
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