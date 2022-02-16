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Кристина Резцова: сейчас больше всего хочется к дочке. Я нереально скучаю

Кристина Резцова: сейчас больше всего хочется к дочке. Я нереально скучаю
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Российская биатлонистка Кристина Резцова, завоевавшая серебряную медаль в составе женской сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказала о своём главном желании.

«Сейчас больше всего хочется к дочке. Я нереально скучаю. У меня висит календарик, где я зачёркиваю дни», — сказала Резцова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что за серебряный состав сборной России выступали Ирина Казакевич, Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. До этого успеха Резцова и Нигматуллина в компании Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.

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