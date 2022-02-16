Ирина Казакевич: все мы просто хотим домой, к себе на родину

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, завоевавшая серебряные медали в составе женской сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказала о главном желании команды.
«Все мы просто хотим домой, к себе на родину. Мы не были дома очень долго. Это тяжело, когда на протяжении всего сезона ты находишься далеко от своей родины, далеко от своей семьи. И уже после этих Олимпийских игр, спустя три месяца, мы сможем вернуться домой к нашим близким», — сказала Казакевич в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, за серебряный состав сборной России выступали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
15:06
-
15:06
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:39
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:10
-
14:06
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:56
-
13:56
-
13:56
-
13:55
-
13:55
-
13:51