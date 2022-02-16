Ирина Казакевич: все мы просто хотим домой, к себе на родину

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, завоевавшая серебряные медали в составе женской сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказала о главном желании команды.

«Все мы просто хотим домой, к себе на родину. Мы не были дома очень долго. Это тяжело, когда на протяжении всего сезона ты находишься далеко от своей родины, далеко от своей семьи. И уже после этих Олимпийских игр, спустя три месяца, мы сможем вернуться домой к нашим близким», — сказала Казакевич в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, за серебряный состав сборной России выступали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.



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