Непряева и Ступак обнимались, Терентьев уступил в драматичном финале. Фото бронзы лыжников

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмены показали третий результат в финале.



Золотые медали завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.



Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.



Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.



Победу одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.



Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.

Лучшие кадры с женского и мужского командного спринта — в фотоподборке «Чемпионата».