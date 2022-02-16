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Фристайлист Александр Абраменко принёс Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фристайлист Александр Абраменко принёс Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине
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Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая медаль Украины на Играх-2022.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Абраменко в этой дисциплине выиграл золото.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Лыжная акробатика
1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.
3. Илья Буров (Россия) — 114,93.
4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50.
5. Джастин Шёнефельд (США) — 106,50.
6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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