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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 16 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. 12-й день. Россия сыграет в хоккей с Данией. Права на ошибку нет! LIVE
Андрей Гуров Дмитрий Зимин
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Сборная России по хоккею
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Нас ждёт насыщенный день с лыжниками и биатлонистами!

Сегодня, 16 февраля, в Пекине 12-й день Олимпийских игр. Утро начнётся с борьбы горнолыжников за медали, хоккейного четвертьфинала Россия — Дания и матча группового этапа по кёрлингу у мужчин с Великобританией. Дальше медали разыграют лыжники в командных спринтах, биатлонистки в женской эстафете, фристайлисты в лыжной акробатике, а также шорт-трекисты в мужской эстафете и женской гонке на 1500 м. Следите за всеми событиями дня в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание Олимпиады-2022
Медальный зачёт Олимпиады-2022
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Вчера копилку нашей команды пополнили серебро и бронза. Теперь Россия на девятом месте в медальном зачёте.

05:33 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В среду пройдёт 12-й медальный день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов наград, и россияне определённо пополнят свою медальную копилку. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 16 февраля. Россия хочет окончательно сломить Норвегию в лыжах Олимпиада-2022. 16 февраля. Россия хочет окончательно сломить Норвегию в лыжах
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