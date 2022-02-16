Олимпиада-2022. 12-й день. Россия сыграет в хоккей с Данией. Права на ошибку нет! LIVE

Сегодня, 16 февраля, в Пекине 12-й день Олимпийских игр. Утро начнётся с борьбы горнолыжников за медали, хоккейного четвертьфинала Россия — Дания и матча группового этапа по кёрлингу у мужчин с Великобританией. Дальше медали разыграют лыжники в командных спринтах, биатлонистки в женской эстафете, фристайлисты в лыжной акробатике, а также шорт-трекисты в мужской эстафете и женской гонке на 1500 м. Следите за всеми событиями дня в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Вчера копилку нашей команды пополнили серебро и бронза. Теперь Россия на девятом месте в медальном зачёте.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В среду пройдёт 12-й медальный день Олимпийских игр. В Пекине будет разыграно восемь комплектов наград, и россияне определённо пополнят свою медальную копилку. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
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