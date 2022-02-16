Нас ждёт насыщенный день с лыжниками и биатлонистами!

Олимпиада-2022. 12-й день. Россия сыграет в хоккей с Данией. Права на ошибку нет! LIVE

Сегодня, 16 февраля, в Пекине 12-й день Олимпийских игр. Утро начнётся с борьбы горнолыжников за медали, хоккейного четвертьфинала Россия — Дания и матча группового этапа по кёрлингу у мужчин с Великобританией. Дальше медали разыграют лыжники в командных спринтах, биатлонистки в женской эстафете, фристайлисты в лыжной акробатике, а также шорт-трекисты в мужской эстафете и женской гонке на 1500 м. Следите за всеми событиями дня в онлайн-трансляции «Чемпионата».