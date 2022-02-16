Буров красиво зависал в воздухе и обнимался с украинцем Абраменко. Фото бронзы в фристайле

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграл представитель Китая Гуанпу Ци. Серебряным призёром стал украинец Александр Абраменко.



Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Лыжная акробатика

1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.

3. Илья Буров (Россия) — 114,93.

4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50.

5. Джастин Шёнефельд (США) — 106,50.

6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00.



Россиянин Станислав Никитин завершил выступление по итогам первого финала. Максим Буров не сумел пройти квалификацию.

Лучшие кадры с мужских соревнований по фристайлу в лыжной акробатике — в фотоподборке «Чемпионата».