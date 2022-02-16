Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигурист Глеб Смолкин пятью словами описал Олимпийские игры в Пекине

Фигурист Глеб Смолкин пятью словами описал Олимпийские игры в Пекине
Комментарии

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, пятью словами описал ощущения от выступления на Олимпийских играх в Пекине. Эта Олимпиада стала для пары дебютной.

«Прекрасное событие, счастливы быть там», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
В МОК ответили американской бегунье, которая недовольна решением по Камиле Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022