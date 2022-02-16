Фигурист Глеб Смолкин пятью словами описал Олимпийские игры в Пекине

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, пятью словами описал ощущения от выступления на Олимпийских играх в Пекине. Эта Олимпиада стала для пары дебютной.
«Прекрасное событие, счастливы быть там», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.
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