Женская сборная России по кёрлингу потерпела 7-е поражение на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём восьмом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Швеции со счётом 5:8 (2:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2). Это седьмое поражение россиянок в олимпийском турнире.
Результаты женской сборной России в предыдущих матчах
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5
В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Завтра, 17 февраля, сборная России завершит выступление на Олимпиаде матчем с Великобританией.
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