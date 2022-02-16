Женская сборная России по кёрлингу потерпела 7-е поражение на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём восьмом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Швеции со счётом 5:8 (2:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2). Это седьмое поражение россиянок в олимпийском турнире.



Результаты женской сборной России в предыдущих матчах

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

Россия — Япония — 5:10.

Россия — Канада — 5:11.

Россия — Дания — 5:10.

Россия — Китай — 11:5



В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Завтра, 17 февраля, сборная России завершит выступление на Олимпиаде матчем с Великобританией.



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