Терентьев — о командном спринте: было чувство, что интервальную тренировку делаем на лыжах

Лыжник сборной России Александр Терентьев оценил своё выступление в командном спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где он выступал в тандеме с Александром Большуновым. Россияне завоевали бронзу.
Золотые медали в гонке завоевала сборная Норвегии (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо), вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.
«Моё состояние сегодня было похуже, чем в личном спринте. После полуфинала пришёл, переоделся. Смотрю на часы и не могу понять: «У меня ещё целый час до старта или сколько?». Потом понимаю, что осталось всего 25 минут, а мне ещё нужно размяться, переодеться и снова одеться. Всё, что успел, накинул на себя и пошёл дальше кататься на лыжах. Такое чувство было, что будто интервальную тренировку делаем на лыжах», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
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- 16 февраля 2022
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