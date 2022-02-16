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Скелетонист Третьяков — о Валиевой: не думаю, что другого спортсмена так бы отстаивали

Скелетонист Третьяков — о Валиевой: не думаю, что другого спортсмена так бы отстаивали
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал ситуацию с допингом, найденным в пробе фигуристки Камилы Валиевой, сданной в декабре 2021 года. Результат стал известен после победы России в командном турнире Олимпиады.

На Играх-2022 в Пекине Третьяков занял четвёртое место.

«Давила ли ситуация с Валиевой? Мы все переживали, потому что ситуация непонятная. Любой может быть на её месте, никто не застрахован. Сколько там её пробе? Два месяца? Обычно результаты есть через две недели. А тут какие-то ошибки в лаборатории… Любой может быть на месте Камилы Валиевой. Хорошо, что её отстояли. Не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали. Дисквал — ну и ладно», — сказал Третьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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