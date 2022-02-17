Россия — Великобритания, кёрлинг, Олимпиада: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 17 февраля, женская сборная России по кёрлингу проведёт свой заключительный матч на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Соперником россиянок будет команда Великобритании. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.



В прямом эфире игру можно посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».



Результаты матчей сборной России

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

Россия — Япония — 5:10.

Россия — Канада — 5:11.

Россия — Дания — 5:10.

Россия — Китай — 11:5.

Россия — Швеция — 5:8.



В состав женской сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

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