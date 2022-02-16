Спортивные пары из России покажут короткие программы в последней разминке

Стали известны стартовые номера и время выхода на лёд российских фигуристов, которые примут участие в олимпийском турнире спортивных пар. Короткую программу пары покажут в пятницу, 18 февраля. Начало соревнований в 13:30 по московскому времени.
Действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов начнут соревнования раньше товарищей по команде, они получили 16-й стартовый номер и выйдут на лёд в 16:17 мск. Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят под 18-м номером, они начнут прокат в 16:30. Чемпионы континента 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершат соревнования спортивных пар в короткой программе, они выйдут на лёд в 16:37.
Напомним, Мишина и Галлямов в составе сборной России выиграли командный турнир, однако награждение отложено до окончания расследования в отношении Камилы Валиевой.
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