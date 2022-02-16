Видео: Большунов и Терентьев уступили норвежцам и финнам в командном спринте на ОИ-2022

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсмены показали третий результат в финале.

Золотые медали завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки. Таким образом, Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Видео доступно на YouTube-канале Международного олимпийского комитета (МОК)

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

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