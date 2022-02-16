«Решили не идти на авантюру». Призёр ОИ-2022 Илья Буров — о выборе прыжка на суперфинал

Лыжный акробат Илья Буров объяснил, почему не стал исполнять самый сложный прыжок, благодаря которому выиграл первый финал, в суперфинале.
Буров, как и на Играх-2018 в Пхёнчхане, завоевал бронзовую медаль Олимпиады.
«Тот прыжок, который показал в первом финале, планировался на главный финал. Но первая попытка получилась неудачной. И решили с тренером пойти ва-банк и попытаться исправить положение. Всё у нас получилось.
Сначала на главный финал запланировали более сложный прыжок винт-два винта — два винта. Но решили подождать и посмотреть на других спортсменов. Все начали усложнять программы и допустили ошибки. Тогда мы решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена. Выполнил её спокойненько, без переживаний.
Можно было и на второе место подняться, так что есть над чем работать. В любом случае результатом я доволен. Нынешняя медаль тяжелее, чем в Корее. Программы спортсменов намного усложнились. Правила тоже чуть изменились — в Пхёнчхане не было права на ошибку, а здесь в первом финале давали два прыжка», — приводит слова Бурова пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
- 16 февраля 2022
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