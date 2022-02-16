«Проявляются настоящие чувства». Украинский и российский спортсмены обнялись на Олимпиаде

12-й день Олимпиады в Пекине подарил нам нечто большее, чем россыпь медалей. Он напомнил о том, что тёплые человеческие отношения всегда стоят выше спортивной конкуренции и тем более – политических распрей. Второе и третье места на соревнованиях по лыжной акробатике заняли, соответственно, украинец Александр Абраменко и россиянин Илья Буров – добрые товарищи.
Несмотря на все новости, которые проникают в спортивный мир из сферы политики, Александр и Илья перед награждением счастливо обнялись и позировали фотографам.
Стоит отметить, что незадолго до старта Игр в Пекине Министерство спорта Украины порекомендовало своим спортсменам избегать фотографий с российскими олимпийцами, а также не давать интервью на русском языке. Всё потому, что после Олимпиады в Токио, состоявшейся летом 2021 года, на этой почве разгорелся настоящий скандал.
Тогда украинская прыгунья Ярослава Могучих подошла к россиянке Марии Ласицкене, чтобы поздравить её с победой в финале соревнований и сделать традиционный совместный снимок. Однако поступок Могучих был негативно воспринят в родной стране, из-за чего на неё обрушился огромный шквал критики. Спортсменку даже вызывали на разъяснительную беседу в Минспорта.
Абраменко с Буровым не впервые фотографируются вместе. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане они также оказались в тройке лучших. Украинец завоевал золото, а россиянин – бронзу. На пьедестале они обнялись для фотографии, и Абраменко обернул товарища флагом своей страны. На Украине это восприняли негативно, поэтому Александру пришлось объясняться за произошедшее.
«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — сказал он.
Более того, в ноябре 2021-го Абраменко дал интервью, в котором высказался об отношении с российскими спортсменами.
«По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.
Если в Пекине снова попаду на один пьедестал с россиянином, сделаю ли то же самое, что и в Пхёнчхане? Да. Ну а как? К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов ещё очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать», – говорил Абраменко в прошлом ноябре.
Помимо этого, Абраменко сказал, что в сложившейся политической ситуации Россию нельзя назвать «агрессором», за что также подвергся критике у себя на родине. Правда, через несколько дней он дал другое интервью, в котором изменил свою позицию.
«Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит. Ни одно перекрученное интервью неспособно сломать мою веру в победу Украины».
Но своё слово по поводу объятий с россиянами в Пекине Александр сдержал. На пьедестале Абраменко и Буров обниматься не стали – видимо, от греха подальше. Зато с улыбками на лицах сделали это перед церемонией награждения.
Стоит также отметить, что тренер Абраменко, Энвер Аблаев, после соревнований дал интервью на русском языке, несмотря на рекомендации этого не делать.
Не исключено, что и этот поступок спортсменов может быть воспринят в негативном ключе на фоне сложной политической ситуации. Будем надеяться, что и украинские болельщики, и власти страны с пониманием отнесутся к Абраменко и разделят с ним радость от серебряной олимпийской медали. Ведь именно своей стране он её и посвятил.
«Очень счастлив. Особенно приятно добыть эту олимпийскую медаль для Украины, для соотечественников в День Единения. Эта награда для нашей страны.
Соревнования в Пекине были очень тяжёлыми. Очень холодно, тяжёлая ситуация с коронавирусом. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца».
- 16 февраля 2022
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