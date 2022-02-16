«Проявляются настоящие чувства». Украинский и российский спортсмены обнялись на Олимпиаде

12-й день Олимпиады в Пекине подарил нам нечто большее, чем россыпь медалей. Он напомнил о том, что тёплые человеческие отношения всегда стоят выше спортивной конкуренции и тем более – политических распрей. Второе и третье места на соревнованиях по лыжной акробатике заняли, соответственно, украинец Александр Абраменко и россиянин Илья Буров – добрые товарищи.

Несмотря на все новости, которые проникают в спортивный мир из сферы политики, Александр и Илья перед награждением счастливо обнялись и позировали фотографам.

Стоит отметить, что незадолго до старта Игр в Пекине Министерство спорта Украины порекомендовало своим спортсменам избегать фотографий с российскими олимпийцами, а также не давать интервью на русском языке. Всё потому, что после Олимпиады в Токио, состоявшейся летом 2021 года, на этой почве разгорелся настоящий скандал.

Тогда украинская прыгунья Ярослава Могучих подошла к россиянке Марии Ласицкене, чтобы поздравить её с победой в финале соревнований и сделать традиционный совместный снимок. Однако поступок Могучих был негативно воспринят в родной стране, из-за чего на неё обрушился огромный шквал критики. Спортсменку даже вызывали на разъяснительную беседу в Минспорта.

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Абраменко с Буровым не впервые фотографируются вместе. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане они также оказались в тройке лучших. Украинец завоевал золото, а россиянин – бронзу. На пьедестале они обнялись для фотографии, и Абраменко обернул товарища флагом своей страны. На Украине это восприняли негативно, поэтому Александру пришлось объясняться за произошедшее.



«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — сказал он.

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Более того, в ноябре 2021-го Абраменко дал интервью, в котором высказался об отношении с российскими спортсменами.



«По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.



Если в Пекине снова попаду на один пьедестал с россиянином, сделаю ли то же самое, что и в Пхёнчхане? Да. Ну а как? К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов ещё очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать», – говорил Абраменко в прошлом ноябре.

Помимо этого, Абраменко сказал, что в сложившейся политической ситуации Россию нельзя назвать «агрессором», за что также подвергся критике у себя на родине. Правда, через несколько дней он дал другое интервью, в котором изменил свою позицию.

«Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит. Ни одно перекрученное интервью неспособно сломать мою веру в победу Украины».

Но своё слово по поводу объятий с россиянами в Пекине Александр сдержал. На пьедестале Абраменко и Буров обниматься не стали – видимо, от греха подальше. Зато с улыбками на лицах сделали это перед церемонией награждения.

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Стоит также отметить, что тренер Абраменко, Энвер Аблаев, после соревнований дал интервью на русском языке, несмотря на рекомендации этого не делать.

Не исключено, что и этот поступок спортсменов может быть воспринят в негативном ключе на фоне сложной политической ситуации. Будем надеяться, что и украинские болельщики, и власти страны с пониманием отнесутся к Абраменко и разделят с ним радость от серебряной олимпийской медали. Ведь именно своей стране он её и посвятил.

«Очень счастлив. Особенно приятно добыть эту олимпийскую медаль для Украины, для соотечественников в День Единения. Эта награда для нашей страны.

Соревнования в Пекине были очень тяжёлыми. Очень холодно, тяжёлая ситуация с коронавирусом. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца».