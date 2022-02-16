В Федерации фристайла России критически высказались об итоговых оценках И. Бурова на ОИ

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов критически высказался об оценках россиянину Илье Бурову в финале соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«В финале Илья собирался прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение подойти к этому прагматичнее. В акробатике приземление у спортсменов может закончиться чем угодно. Олимпийской медали мы радуемся всегда. Но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше, завоевав серебро. Да, у него было не первое место. Но уверенное второе. Вопросов к судейству очень много не только с нашей стороны, но и у других команд. Но больше о судейских оценках говорить не хочу. Это экспертная часть вопроса, и мы будем этим заниматься. Сегодня мы рады, что есть медаль. Но надо всегда завоёвывать золото», — приводит слова Курашова Олимпийский комитет России (ОКР).
Буров завоевал бронзу, набрав 114,93 балла. Серебряный медалист украинец Александр Абраменко набрал 116,50.
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