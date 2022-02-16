Плющенко: для меня победительница короткой программы — Щербакова

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поставил бы на первое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине Анну Щербакову, а не Камилу Валиеву.
«Пусть в турнире одиночниц Камила Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Аня Щербакова. Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно. Прямо порхала по льду. Ни единой помарки! Блеск!
Судьи оценили её выступление в 80,20 балла. Зато к Камиле были невероятно щедры. Хотя она допустила серьёзную ошибку на тройном акселе. Это даже не степ-аут, как говорят некоторые. Здесь было неудачное приземление — враскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлён.
Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».
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