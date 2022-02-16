Муж Нигматуллиной: у Ульяны небольшие проблемы со здоровьем, но она терпит через зубы

Ильшат Нигматуллин, муж и тренер российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой), прокомментировал выступление супруги в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянки завоевали серебро Игр, Нигматуллина выступила в роли финишёра.

«Ульяна полностью справилась с задачей на гонку, тактически грамотно прошла первый круг и затем добавляла на втором и третьем. Ногами она отработала так, как мы с ней и договаривались. Она думала о технике и о том, как ей надо пройти круги. Ходом она смотрелась очень хорошо. На дистанции было видно, что Эльвира Эберг поворачивала голову в её сторону.

Конечно, силы на масс-старт ещё есть. Как показывает практика, она может до конца сезона держать хороший уровень без особой усталости. У Ульяны есть небольшие проблемы со здоровьем после того, что летом произошло, но она терпит через зубы, чтобы доработать всю Олимпиаду до конца и пробежать все гонки. Потом будет перерыв, она восстановится и проведёт заключительные три этапа Кубка мира в этом сезоне», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.

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