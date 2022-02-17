«Россия и Украина вместе». Черданцев — об объятиях Бурова и Абраменко на Олимпиаде-2022

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о традиции фристайлистов Ильи Бурова и Александра Абраменко обниматься на олимпийском пьедестале.
В Пекине-2022 россиянин занял третье место в лыжной акробатике, а украинец стал вторым. На Олимпиаде-2018 бронзовый призёр Буров поздравлял Абраменко с золотом.
«Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На олимпийском подиуме.
Профессор Преображенский советовал не читать с утра советских газет.
В наше время здоровье и чистый разум сохраняет правильная настройка ленты новостей. Если обойтись в ней без политики, гораздо больше шансов не поехать в сторону специальной больницы раньше времени», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден сообщал союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля.
- 17 февраля 2022
-
00:00
-
00:00
- 16 февраля 2022
-
23:44
-
23:29
-
23:27
-
23:09
-
23:08
-
23:01
-
22:37
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
22:01
-
21:36
-
21:35
-
21:17
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:51