«Россия и Украина вместе». Черданцев — об объятиях Бурова и Абраменко на Олимпиаде-2022

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о традиции фристайлистов Ильи Бурова и Александра Абраменко обниматься на олимпийском пьедестале.

В Пекине-2022 россиянин занял третье место в лыжной акробатике, а украинец стал вторым. На Олимпиаде-2018 бронзовый призёр Буров поздравлял Абраменко с золотом.

«Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На олимпийском подиуме.



Профессор Преображенский советовал не читать с утра советских газет.



В наше время здоровье и чистый разум сохраняет правильная настройка ленты новостей. Если обойтись в ней без политики, гораздо больше шансов не поехать в сторону специальной больницы раньше времени», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Ранее президент США Джо Байден сообщал союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля.