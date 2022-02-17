Глазкова не смогла выйти в финал женского соревнования в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине

Российская спортсменка Александра Глазкова не смогла выйти в финал женского соревнования в хафпайпе.
После первой попытки Глазкова получила 67,00 балла. Во второй попытке россиянка улучила свой результат, набрав 69,25 баллов. В итоге, она заняла итоговое 14-е место.
В финал прошли 12 лучших спортсменок.
Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Будут разыграны 109 комплектов медалей.
На данный момент сборная России занимает девятое место в общем медальной зачёте, завоевав 25 медали (4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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