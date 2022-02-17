Ждём три медали в фигурном катании и попадание на пьедестал в конькобежном спорте! О главных событиях дня — в режиме онлайн-трансляции!

Олимпиада-2022. 13-й день. Валиева, Щербакова и Трусова — в борьбе за медали! LIVE

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.

Главное событие дня — произвольная программа одиночниц в фигурном катании. Валиева, Щербакова и Трусова вполне могут занять весь пьедестал почёта. После короткой программы наши девушки занимают первое, второе и четвёртое места.

Также у российских спортсменок есть шансы на медали в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова постараются попасть в тройку сильнейших на дистанции 1000 м.