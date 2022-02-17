Олимпиада-2022. 13-й день. Валиева, Щербакова и Трусова — в борьбе за медали! LIVE

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.
Главное событие дня — произвольная программа одиночниц в фигурном катании. Валиева, Щербакова и Трусова вполне могут занять весь пьедестал почёта. После короткой программы наши девушки занимают первое, второе и четвёртое места.
Также у российских спортсменок есть шансы на медали в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова постараются попасть в тройку сильнейших на дистанции 1000 м.
Евгений Плющенко заявил, что поставил бы на первое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине Анну Щербакову, а не Камилу Валиеву.
У горнолыжниц проходит комбинация в скоростном спуске. Лидерство захватила австрийка Кристина Шайер, которая на 0,01 секунды обошла Эстер Ледецку. Ну а мы ждём Юлию Плешкову, которая появится на трассе 21-й.
Александра Глазкова не смогла пройти квалификацию в лыжном хафпайпе. В первой попытке она набрала 67.00 баллов, во второй чуть улучшила результат — 69.25. Но этого не хватило для выхода в следующую стадию.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачёте. У нашей команды 24 награды в соотношении 4 – 8 – 12.
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В четверг на Олимпийских играх в Пекине пройдёт 13-й медальный день. Будет разыграно шесть комплектов наград, и Россия точно пополнит свою копилку. Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
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