Юлия Плешкова — 14-я в суперкомбинации на Олимпиаде по итогам скоростного спуска

Австрийская горнолыжница Кристина Шайер победила в скоростном спуске в рамках суперкомбинации на зимних Олимпийских играх в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 14-й результат. Медали в суперкомбинации будут разыграны по итогам слалома, который стартует в 9:00 мск.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Суперкомбинация. Скоростной спуск. Женщины
1. Кристина Шайер (Австрия) — 1.32,42.
2. Эстер Ледецка (Чехия) +0,01.
3. Рамона Зибенхофер (Австрия) +0,14...
14. Юлия Плешкова (Россия) +1,12.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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