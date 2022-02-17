Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Юлия Плешкова — 14-я в суперкомбинации на Олимпиаде по итогам скоростного спуска

Юлия Плешкова — 14-я в суперкомбинации на Олимпиаде по итогам скоростного спуска
Комментарии

Австрийская горнолыжница Кристина Шайер победила в скоростном спуске в рамках суперкомбинации на зимних Олимпийских играх в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова продемонстрировала 14-й результат. Медали в суперкомбинации будут разыграны по итогам слалома, который стартует в 9:00 мск.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Суперкомбинация. Скоростной спуск. Женщины
1. Кристина Шайер (Австрия) — 1.32,42.
2. Эстер Ледецка (Чехия) +0,01.
3. Рамона Зибенхофер (Австрия) +0,14...
14. Юлия Плешкова (Россия) +1,12.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
17 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК
Окончено
1
Кристина Шайер
Австрия
1:32.42
2
Эстер Ледецка
Чехия
+0.01
3
Рамона Зибенхофер
Австрия
+0.14
Новость по теме
Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 12-го дня, таблица
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022