Глава МОК Томас Бах встретился со сборной США из-за отмены награждения призёров командника

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос японского журналиста о церемонии вручения наград командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. Россия заняла первое место, США — второе, Япония — третье. МОК объявил, что церемония награждения проведена не будет, так как рассмотрение допингового дела россиянки Камилы Валиевой продолжается.

Японский журналист спросил: «МОК говорит, что США взяли серебро, Япония бронзу, но спортсменам нельзя вручить медали. Это действительно так?»

«Томас Бах встречался с представителями американской сборной, но содержание беседы должно остаться между ними. В НОК Японии нам сказали, что поддерживают подход МОК, поэтому мы не встречались с японскими спортсменами, так как у них не было никаких претензий. Больше ничего сказать не могу, не хочу множить слухи и сплетни, их и так достаточно много.

Кажется, Бах захотел встретиться со спортсменами, выслушать то, что они хотят, с чем они согласны из первых уст. Почти убежден, что инициатива шла от МОК, думаю, Баху просто хотелось пообщаться с американцами. Японцы сказали, что встреча не нужна», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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