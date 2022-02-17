Глава пресс-службы МОК: мы находимся в плотном контакте с ОКР по делу Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-тест 15-летней спортсменки дал положительный результат, но она была допущена к участию в Олимпиаде в Пекине.
«Ещё раз повторю, что касается Валиевой, мы находимся в плотном контакте ОКР на всех возможных уровнях. Почему Баха (Томас Бах — президент МОК. — Прим. «Чемпионата») не будет сегодня на фигурном катании? Я не контролирую расписание президента, как вы понимаете, оно постоянно меняется. Не готов ответить вам точно о причинах», — передаёт сова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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