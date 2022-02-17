В МОК ответили на вопрос немецкого журналиста о возможной войне России и Украины
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос немецкого журналиста Deutsche Welle о напряжённых отношениях между Россией и Украиной.
Журналист спросил: «Россия вот-вот может объявить войну Украине. У нас есть резолюция об олимпийском перемирии, стоит ли она хоть ломаного гроша?»
«Давайте не политизировать Олимпиаду», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Медальный зачёт Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Россия идёт девятой (4-8-12).
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