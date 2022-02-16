Тюмень могут лишить финала Кубка мира по лыжным гонкам в случае войны России с Украиной

Международная лыжная федерация может лишить Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам в случае военной агрессии России в отношении Украины, сообщает FasterSkier. Соревнования запланированы на 18-20 марта 2022 года. По словам рейс-директора FIS Пьера Миньерея, федерация готовит запасной план на случай возможного вторжения.
«Нам нужно посмотреть, как будет складываться ситуация в ближайшие дни. На всякий случай мы подготовим запасной вариант», — сказал Миньерей.
По словам Миньерея, он уже провёл переговоры о возможном переносе финала Кубка мира в Швецию или Норвегию.
Расписание финального этапа Кубка мира
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.
19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.
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