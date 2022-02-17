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Губерниев одним словом оценил выступление Большунова и Терентьева в командном спринте

Губерниев одним словом оценил выступление Большунова и Терентьева в командном спринте
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российского лыжника Александра Большунова после выступления в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу.

После гонки Большунов написал в своём «инстаграме»: «Сегодня только третьи». Губерниев прокомментировал: «Боролись».

Золотые медали в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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