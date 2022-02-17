Определились полуфинальные пары мужского турнира по кёрлингу на Олимпиаде в Пекине

Определились все полуфинальные пары в мужском кёрлинге на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

В полуфинал турнира вышли сборные Великобритании, Швеции, Канады и США. В полуфинале сборная Швеции сыграет с Канадой, а национальная команда Великобритании встретится с США.

Обе полуфинальные игры пройдут 17 февраля, начало – 15:05 мск.

В 2018 году победителем мужского турнира по кёрлингу стала национальная команда США, которая одержала победу над сборной Швеции со счётом 10:7.

Ранее мужская сборная России по кёрлингу в своём заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Великобритании и не смогла выйти в полуфинал.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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