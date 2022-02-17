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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на марафон на Олимпиаде

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на марафон на Олимпиаде
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Стал известен состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на марафон, который пройдёт на Олимпиаде в Пекине 19 февраля.

За Норвегию в этой дисциплине выступят Йоханнес Хёсфлот Клебо, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер, сообщает nrk.no.

Для Крюгера, который перед Олимпиадой заболел коронавирусом, эта гонка станет единственной на нынешних Играх.

«Я счастлив, что наконец-то здесь. Для меня это было долгое ожидание. Я с нетерпением жду начала соревнований», — заявил Крюгер, выразив надежду, что заболевание не сильно сказалось на его кондициях.

28-летний Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года (в скиатлоне и эстафете), трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Мужской марафон свободным стилем пройдёт 19 февраля. На Олимпиаде-2018 эту гонку классическим стилем выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Александр Большунов.

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