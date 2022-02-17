Антон Шипулин высказался о завоевании Россией серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине
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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал завоевание женской сборной России серебра в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Обладательницами наград стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Поздравляю наших девчонок с абсолютно заслуженным серебром! Проявили характер, выдали хорошую гонку, подарили нам шикарные эмоции. Весь сезон мы неплохо проявляли себя в эстафетах, усердная работа не могла не дать результат. Просто умнички!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».
Золото выиграла Швеция, бронза досталась Германии.
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