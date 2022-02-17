Александра Трусова исполнила два четверных прыжка в прогоне ПП на тренировке ОИ-2022

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила два четверных прыжка в прогоне произвольной программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Также она сделала бабочку на двойном сальхове.
Вот как выглядел прогон произвольной программы Трусовой: тройной флип, двойной сальхов (бабочка), каскад четверной тулуп — тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц.
Напомним, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на ОИ, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится сегодня, 17 февраля.
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- 17 февраля 2022
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