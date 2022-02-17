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Женская сборная России по кёрлингу заняла последнее место на Олимпийских играх в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу заняла последнее место на Олимпийских играх в Пекине
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Женская сборная России по кёрлингу в своём заключительном матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Великобритании со счётом 4:9 (0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:4). Это восьмое поражение россиянок в девяти матчах олимпийского турнира. Британки одержали пятую победу.

Сборная России по кёрлингу заняла на Олимпиаде в Пекине последнее место.

Результаты женской сборной России на Играх-2022
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5.
Россия — Швеция — 5:8.
Россия — Великобритания — 4:9.

За сборную России на Олимпиаде выступали Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Олимпиада 2022. Кёрлинг
Женщины. 12-й тур. Россия - Великобритания
17 февраля 2022, четверг. 09:05 МСК
Россия
Окончено
4:9
Великобритания
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