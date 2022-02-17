Невзоров: версию о деде-допингисте Валиевой приняли лишь в России. Может, он тоже катался

Российский журналист Александр Невзоров высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой были обнаружены следы триметазидина. На днях появилась информация, что запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка.

«С девочкой-фигуристкой вроде бы всё, как выяснилось, расследовалось. И только в России с восторгом принята версия, что маленькой фигуристке допинг передался через поколение от дедушки-допингиста, который тоже, может быть, втайне где-то катался. И теперь всё зависит от того, как выступит этот дедушка, если его пригласят. Вот такая получилась милая утка по-пекински. У нас умеют их готовить», — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

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