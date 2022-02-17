Невзоров — о Валиевой: возможно, использовали больного ребёнка. Набор препаратов странный

Российский журналист Александр Невзоров предположил, что у российской фигуристки Камилы Валиевой могут быть проблемы с сердцем. Ранее в допинг-пробе 15-летней спортсменки были обнаружены следы триметазидина.
«По некоторым выкладкам спецов-кардиологов и фармакологов вполне может выясниться, что у девочки реально больное сердце. Потому что наборчик там очень странный и специфический – набор препаратов, один из которых усиливает другой. И ради того, чтобы не снимать её со льда, пошли на риск, включили этот детонирующий набор препаратов и откровенно запрещённый допинг. Ну вот рискнули. Так что, возможно, использовали откровенно больного ребёнка. И это будет уже не привычный для российского спорта допинг-скандал, а реальный скандалище, немыслимый, который снесёт остатки репутации российского спорта начисто.
И на следующую Олимпиаду не будет допущена не только обезличенная условная команда условной России, но даже зрители из России. Теперь патриотам остаётся держать кулачки, чтобы всё ограничилось простым допингом, передавшимся от дедушки, и возможным отъёмом медалей. Это будет самый лёгкий вариант — существенно лучше, чем подтверждение версии о больном ребёнке, которого накачивали сердечными препаратами, чтобы не выводить из игры символ спортивного величия режима», — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
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