Стали известны полуфинальные пары женского турнира по кёрлингу на Олимпиаде в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился круговой турнир в женском кёрлинге и определились все участники полуфинала. Борьбу за медали продолжат сборные Швейцарии (8 побед — 1 поражение), Швеции (7-2), Великобритании (5-4) и Японии (5-4).
В полуфинале Швейцария сыграет с Японией, а Швеция — с Великобританией. Матчи состоятся 18 февраля. Встреча за бронзу пройдёт 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.
Сборная России заняла последнее место, проиграв восемь матчей из девяти.
Результаты женской сборной России на Играх-2022
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5.
Россия — Швеция — 5:8.
Россия — Великобритания — 4:9.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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