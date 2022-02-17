«МОК показал фото дедушки Валиевой». Иван Ургант пошутил о допинговом скандале с Камилой

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил по поводу допингового скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой. После победного для России командного турнира на Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки.

«Наша спортсменка Камила Валиева выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Тем временем в Международном олимпийском комитете продолжается разбирательство вокруг её допинг-пробы. Она объяснила попадание запрещённого триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы её размещаем», — сказал Иван в программе «Вечерний Ургант».

В этот момент появилось изображение Морфеуса, персонажа фильма «Матрица», с двумя таблетками в руках.

Фото: Кадр из программы «Вечерний Ургант»

«Это Международный олимпийский комитет, мы к этому отношения не имеем. Камиле мы желаем спокойствия и, несмотря на все испытания, наилучшим образом выступить», — добавил Ургант.

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