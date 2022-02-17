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Голикова: у меня есть запал, я готова работать

Голикова: у меня есть запал, я готова работать
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Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала собственное выступление в соревнованиях на 1000 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Голикова показала четвёртый результат, остановившись в паре от медали.

«Была довольна, что попала в пару с самой сильной соперницей (Такаги). Мечтала об этом. Сегодня выложилась на сто процентов. Старалась до последнего. После финиша просто радовалась хорошему результату и достойной битве. Это Олимпиада. Перед последним забегом у меня были смешанные чувства. Было неясно, в каком состоянии Бриттани Боу. Очевидно, что она не в лучших кондициях, но она знала график и она рекордсменка мира на этой дистанции. Она боролась конкретно. У неё было три Олимпиады и раньше ни одной медали. Теперь я рада за неё.

У меня есть запал, я готова работать. У меня много технических недочётов из-за которых я проигрываю соперницам. Не отчаиваюсь — готова бороться с ними и прорываться в топ. Не потому, что кто-то не на ходу, а потому что я обыграла самых сильнейших», — сказала Голикова.

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