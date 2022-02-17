Эстонская фигуристка отказалась говорить о допинговой истории Валиевой

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус отказалась комментировать допинговый скандал с россиянкой Камилой Валиевой. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям, несмотря на положительную допинг-пробу.



«Эмоции хорошие, потому что сезон был очень сложным. Я старалась думать только о хорошем, но это сложно. Я сделала хорошую программу, не такую ужасную, какие у меня были раньше. Эмоции, полученные на льду, нельзя объяснить. Во время сезона у меня болели ноги, не было времени тренироваться, выступать. Я сделала всё возможное.



Будущее? Сейчас я делаю маленькую паузу. У меня есть много идей о том, что я хочу показывать дальше. Я буду кататься и ставить себе новые цели. В этом году, скорее всего, у меня нет цели поехать на чемпионат мира. Буду восстанавливаться.



Что касается ситуации вокруг Камилы Валиевой, то я не буду это комментировать. Я – спортсменка, выступаю здесь и думаю только о себе. Я ничего не могу поменять, поэтому мне нечего сказать», — передаёт слова Кийбус корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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