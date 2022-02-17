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Экс-президент СБР поделился ожиданиями от выступления россиян в масс-стартах на Олимпиаде

Экс-президент СБР поделился ожиданиями от выступления россиян в масс-стартах на Олимпиаде
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об ожиданиях от масс-стартов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Масс-старт — всегда интересная и непредсказуемая гонка. Всё будет зависеть от того, как пойдут лидеры — хватит ли здоровья у Бё и Майе, ведь они уже поизмотались. Это очень длинная и морозная Олимпиада, поэтому раскладка по ходу будет спокойной, вся работа придётся на стрельбу. Дай бог, чтобы наши отстрелялись: и у мужчин, и у женщин последний рубеж будет решать всё.

Рёйселанд — явный фаворит, у неё огромные шансы стать трёхкратной олимпийской чемпионкой. На этих Олимпийских играх она недосягаема. А дальше за второе-третье место будет бороться первая десятка Кубка мира.

Из наших девушек ходом явно выделяется Резцова — без вариантов. Казакевич и Нигматуллиной надо спокойно работать на ноль и не дёргаться по ходу, потому что перебор может сказаться на стрельбе.

Что касается наших мужчин, индивидуальные гонки особо ни у кого не получались. У Латыпова был хороший пасьют, который схож с масс-стартом. Но данная гонка будет непредсказуемой, потому что кто-то уже устал, а кто-то только входит в форму», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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