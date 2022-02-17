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Немецкая фигуристка Шотт: поднятие возрастного ценза можно было бы обсудить

Немецкая фигуристка Шотт: поднятие возрастного ценза можно было бы обсудить
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Немецкая фигуристка Николь Шотт высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании. 25-летняя спортсменка считает, что данная инициатива заслуживает внимания.

«Я думаю, это интересное поле для дискуссий — поднятие возрастного ценза. Это то, что можно было бы обсудить. Потому что когда тебе 18 лет, ты уже можешь брать на себя ответственность. И эта ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы», — передаёт слова Шотт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Говоря о ситуации, Шотт, по всей видимости, имела в виду допинговый скандал 15-летней россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей выступить на Играх, несмотря на положительную допинг-пробу.

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